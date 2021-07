Malgré les promesses, Facebook paie toujours très peu d’impôts en Belgique

En 2017, Marc Zuckerberg annonçait qu’il allait « payer plus d’impôts localement ». Plus récemment, le CEO de Facebook Inc. déclarait même être en faveur d’une grande réforme fiscale et « heureux » du projet de taxation mondiale de l’OCDE. Des paroles aux actes, il y a parfois un boulevard et quelques habiles manœuvres déployées en chemin également. Démonstration avec les comptes annuels déposés récemment à la Banque Nationale de Belgique par la filiale belge du groupe américain. On y apprend que le réseau social – premier au monde avec 2,85 milliards d’utilisateurs – a enregistré chez nous un chiffre d’affaires de 75,6 millions d’euros en 2020.