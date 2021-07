Jones, du banc belge à anglais

Si Roberto Martinez doit regretter cette élimination de l’Euro, le sélectionneur des Diables rouges regardera avec attention la performance de l’Angleterre face au Danemark. D’une part, puisque l’Espagnol a vécu énormément d’années outre-Manche pendant ses carrières de joueur et d’entraîneur. Mais aussi car il a entretenu une relation privilégiée avec Graeme Jones, l’actuel entraîneur adjoint des Gareth Southgate. Ce dernier était l’homme de confiance de Roberto Martinez à Swansea, à Wigan, à Everton et chez les Diables rouges. Une collaboration qui s’est terminée au sortir de la Coupe du monde 2018. Depuis lors, le principal intéressé a travaillé à West Bromwich Albion en tant que T2 et à Luton Town comme T1. Si l’homme de 51 ans est brièvement passé par Bournemouth, il occupe depuis janvier la fonction d’entraîneur adjoint à Newcastle. Une mission qu’il remplit également pour les Three Lions pendant la durée de cet Euro, lui qui remplace Allan Russell, impliqué dans un accident de voiture.