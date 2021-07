Koffi est Zèbre depuis ce mardi

Le Burkinabé Hervé Koffi sera le successeur de Nicolas Penneteau (et Rémy Descamps) entre les perches zébrées. Alors qu’on attendait l’officialisation du transfert dans la journée de lundi, les dernières signatures en provenance de Lille sont arrivées un peu plus tard que prévu et la transaction a dès lors été rendue officielle ce mardi midi, le portier de 24 ans, qui avait été prêté à Mouscron la saison dernière (34 matches, 5 clean-sheets), s’étant déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Comme prévu, celui qui a porté à 29 reprises la vareuse de sa sélection a paraphé un contrat portant sur trois saisons, plus une en option.