Ni F1 ni MotoGP en Australie

Avant la pandémie, l’Australie avait la bonne habitude d’ouvrir la saison de Formule 1 et de figurer parmi les dernières courses du calendrier en MotoGP. Pas cette année. Même si le Grand Prix dans les rues de l’Albert Park, à Melbourne, a été programmé en novembre, il n’aura pas lieu. Pas plus que la course moto sur la piste très venteuse de Phillip Island.

Ce sont les autorités du pays qui ont tranché par crainte que ces deux événements ne créent une nouvelle recrudescence de l’infection par le coronavirus. Il est vrai que la ville de Sidney, par exemple, a été contrainte d’imposer un confinement de plusieurs jours il y a peu de temps.