Comment le covid a dopé l’e-commerce de Carrefour

Reportage

Un ballet de bacs bleus défile sur un long tapis à rouleaux métalliques qui serpente à travers les rayons de cet entrepôt de 8.350 m2 tenu loin des regards indiscrets. Au fur et à mesure de leur progression, des employés les garnissent de produits alimentaires frais ou secs, de surgelés, de boissons et d’articles non alimentaires pour la maison. Nous sommes à Willebroek, stratégiquement située entre Anvers et Bruxelles, dans le centre flambant neuf de préparation des commandes e-commerce de Carrefour pour toute la Belgique. Peu avant la crise sanitaire, le grand distributeur a effet décidé de centraliser ces opérations là, elles qui sont encore effectuées en partie au départ de ses supermarchés.