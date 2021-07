Demi-finales top à Wimbledon: le tennis féminin se refait une beauté

Le haut du tennis féminin drôlement secoué à Roland-Garros, et encore en ce début de tournoi, a su relever la garde, et surtout préserver ses têtes de série pour offrir, jeudi, des demi-finales de très bon standing. On retrouve ainsi, dans le dernier carré de ce Wimbledon, la nº1 (Barty) contre une ancienne lauréate (Kerber), ainsi qu’une ex-nº1 (Pliskova) face à l’une des révélations de l’année (Sabalenka). Bref, que du beau monde !