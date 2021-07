Hurkacz, le vainqueur de Miami, contre Federer

Quand il est allé dormir lundi soir, Roger Federer avait certainement une image de Daniil Medvedev dans le coin de sa tête, comme potentiel adversaire en quart, ce mercredi. Comme la majorité, il avait pointé le nº2 mondial comme favori, « même si vu la forme et le classement du Russe, je préférerais affronter Hurkacz… »

À Wimbledon, tous les vœux du Suisse sont exaucés ! Pourtant à l’interruption du match, à cause de la pluie lundi, c’est bien Medvedev qui menait deux sets à un en n’ayant pas perdu une seule fois son service. Mais ce mardi après-midi, on a assisté à une tout autre rencontre entre les deux géants (1,98 m pour le Russe, 1,96 m pour le Polonais) avec une donnée importante : cette deuxième partie de match s’est disputée sous le toit de Central et « ça change tout », comme l’avait aussi constaté Federer, la veille.