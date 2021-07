Mark Cavendish a encore quatre occasions d’égaler Merckx

Cavendish a signé, à Valence, sa trente-troisième victoire d’étape. Il n’est plus qu’à un petit succès du record du Cannibale

Et de trois! - Belga

Mark Cavendish a décidément la larme facile et, sur ce Tour de France, les occasions multiples d’inonder ses joues. Après avoir chialé comme un gamin qui a réussi son examen dimanche en bouclant l’étape de Tignes dans les délais, le maillot vert a cette fois mouillé son visage en signant sa troisième victoire sur cette Grande Boucle. La trente-troisième de sa carrière. Autant évacuer d’entrée la question du record d’Eddy Merckx (34 succès) qui ressort logiquement chaque fois qu’il lève les bras, le Cav’ n’entend pas plus s’étendre sur le sujet même si, au fil des jours et des bouquets, il se veut de moins en moins revêche dans sa réaction. «Je veux surtout continuer à gagner des étapes», assure le sprinter définitivement retrouvé de la Deceuninck – Quick-Step, qui prend chaque fois le soin de ne jamais évoquer le Cannibale.