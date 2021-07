Un bon test à Lens pour le Standard: «Il faudra avoir du répondant», prévient Mbaye Leye

Comme il y a douze mois avec des matches disputés face à Monaco, Nice et Reims, la campagne de préparation du Standard prend à nouveau l’accent français.

Le Standard s’offre une quatrième sortie amicale ce mercredi (17h) à Lens avant un match de gala contre Rennes, le 17 juillet, à six jours de la reprise du championnat face à Genk. « Il faudra avoir du répondant », prévient Mbaye Leye, qui emmènera 25 joueurs dans le nord de la France. « Parce qu’en face, il y aura du niveau physique, des joueurs beaucoup plus costauds (NDRL : que ceux rencontrés jusqu’ici), tactiquement très disciplinés. Ce sera intéressant sur les plans de l’organisation et du tempo, qu’il faudra élever… »

Après avoir évolué avec une défense à quatre face à Rochefort, et à trois (ou cinq) contre l’Union et le CS Bruges, le technicien sénégalais devrait repasser à quatre derrière face à une équipe lensoise qui disputera le tout premier match de sa pré-saison. « Une équipe doit pouvoir maîtriser au moins deux organisations différentes pour pouvoir se défendre tout le temps… »