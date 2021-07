Plus aucune région d’Espagne n’est en vert.

La Catalogne, Aragon, Cantabrie, La Rioja, l’Andalousie, Melilla, la région de Valence et les Canaries sont désormais en rouge. Avec le passage à l’orange de la Galice, du Pays basque espagnol, de la région de Madrid, de Castille-et-León, de Castilla-La Manche, Esrémadure, Murcie et des Baléares, l’Espagne ne compte désormais plus aucune zone verte.

La semaine passée, plusieurs régions d’Espagne telles que La Rioja, Castille-La Manche et l’Andalousie s’étaient déjà parées de rouge.