Coronavirus: en Europe, une augmentation des cas sans trop de tracas

La quatrième vague d’infections est en cours. » Le constat posé par le biostaticien Geert Molenberghs (UHasselt) dans le Laatste Nieuws, en regard des hausses de cas en Europe, est sans appel. « Une vague est possible fin juillet », alerte pour sa part Olivier Véran, ministre français de la Santé. L’été 2021 est-il déjà condamné ? Il a en tout cas un air de déjà-vu. L’an dernier, à la même époque, on craignait l’arrivée d’une nouvelle vague de covid à la faveur des plages, des voyages et des restaurants. Cette année, les signaux viendraient du Portugal, du Royaume-Uni ou encore des plages barcelonaises.