Chris Froome: «Le Ventoux est toujours plein de surprises»

Mark Cavendish a dominé un sprint royal à Valence avant que le Tour aille s’encanailler dans les pentes folles du Mont Ventoux. Et doublement, en plus.

À peine séché de l’essoreuse alpestre, le peloton doit déjà, ce mercredi, calibrer un altimètre qui va déguster durant la double portion de Mont Ventoux. Deux ascensions du Géant de Provence, double ration des pentes magnifiques et magnétiques jusqu’à cet observatoire à l’antenne rouge et blanche, catalyseur de toutes les volontés, des derniers espoirs surtout quand la douleur brouille les sens et malmène la carapace un temps surchauffée par un effort sans la moindre respiration avant de grelotter sous les rafales qui remontent de la pampa du Vaucluse et sifflotent entre les amas de pierrailles. « Le Ventoux, c’est un exercice de survie, il n’y a pas d’autres mots », prévient le Colombien Miguel Angel Lopez, lauréat au sommet de la bête lors de la Ventoux Dénivelée Challenge, début juin.