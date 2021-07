Décès en cellule d’Ilyes Abbedou: aucune trace de violence, la cause de la mort reste mystérieuse

L’Algérien de 29 ans est décédé le 19 janvier dans une cellule de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. S’il n’a subi aucune violence, les causes de sa mort restent inconnues. L’instruction se poursuit sous houlette de la juge Anne Gruwez.

Sa mort reste encore un mystère, mais l’enquête a au moins pu écarter une thèse : « Le rapport d’autopsie conclut à l’absence de violence à l’encontre d’Ilyes Abbedou », déclare ce mardi Me Hicham Chibane qui, avec Me Vincent Lurquin, représente les intérêts de l’ASBL Les Amitiés belgo-algériennes (Laba), partie civile dans l’instruction relative au décès du jeune homme dans une cellule du commissariat de Bruxelles Capitale-Ixelles, le 19 janvier. « Mais il reste des zones d’ombre… », ajoute Me Chibane.