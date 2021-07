Un journaliste grièvement blessé par balles à Amsterdam : «Il se bat pour rester en vie»

Un journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles et qui avait fait l’objet de menaces de mort a été grièvement blessé par balles mardi soir à Amsterdam, une attaque qualifiée de «choquante et inconcevable» par le Premier ministre néerlandais.

L’attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable, c’est une attaque contre un journaliste courageux et par conséquent une attaque contre la liberté de la presse qui est si essentielle pour notre démocratie et notre Etat de droit», a déclaré Mark Rutte lors d’une conférence de presse à La Haye.

Le journaliste et présentateur de télévision de 64 ans est une personnalité connue aux Pays-Bas pour son rôle dans plusieurs affaires criminelles. Il est régulièrement apparu en tant que porte-parole de victimes ou dans le cercle proche de témoins-clé. Il a reçu plusieurs menaces de mort au cours de sa carrière.

«Il se bat pour rester en vie», a déclaré Femke Halsema, maire d’Amsterdam, lors d’une conférence de presse dans la capitale néerlandaise.