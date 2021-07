Télétravail: Bruxelles ou la Costa del Sol, c’est pareil

Pourquoi travailler en regardant la pluie tomber alors qu’on peut le faire au soleil, face à la grande bleue, à Marbella ? Cette question, Evelyne Gielen se l’est souvent posée, avant de se résoudre à y répondre en s’exilant partiellement pour combiner boulot et plaisir. Lorsque le premier confinement du printemps 2020 contraint la planète entière à rester cloîtrée, cette agente immobilière bruxelloise qui affiche 20 ans d’expérience au compteur se trouve à Marbella pour y suivre une formation, laquelle sera finalement annulée. Etant bloquée sur place, ses envies d’évasion, déjà présentes avant le covid, se font de plus en plus pressantes. « J’allais déjà régulièrement à Marbella en vacances », se souvient-elle aujourd’hui. « Je me suis dit que je pourrais combiner des séjours au soleil et télétravail. Il me suffisait d’emmener mon ordinateur portable ! »