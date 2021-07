Cambriolage armé dans un camp scout

A Tamise, en Flandre-Orientale, deux personnes armées ont commis un cambriolage dans un camp scout pour enfants de 9 à 11 ans, ce mercredi matin. C’est ce qu’a signalé le porte-parole des Scouts et guides de Flandre. Le parquet de Flandre-Orientale a été mis au courant des faits, sans pouvoir donner plus de détails.

Les faits ont eu lieu aux alentours de cinq heures, selon le porte-parole des Scouts et guides de Flandre. « Deux personnes se sont introduites dans le camp. Elles ont menacé le responsable de la nourriture et de la logistique, qui a dû donner son GSM, sa carte de crédit et son portefeuille. Elles sont ensuite allées dans le dortoir des guides, les ont aussi menacés et ont réclamé les mêmes objets. Les guides sont sous le choc. Les enfants, eux, n’ont pas remarqué qu’un cambriolage était en cours. Leurs parents ont été prévenus et le camp a été arrêté. »