Coronavirus: «La tendance des chiffres à la baisse s’est clairement interrompue», selon Yves Van Laethem

Le nombre de nouvelles infections est en hausse et les admissions à l’hôpital semblent avoir cessé de diminuer. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer.

La tendance des chiffres à la baisse s’est clairement interrompue ». Les premiers mots d’Yves Van Laethem ont sonné comme une mise en garde, lors de la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano.

Entre le 27 juin et le 3 juillet, 545 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 66 % de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés mercredi matin par l’Institut de santé publique. « Le nombre de nouvelles infections est en hausse et les admissions à l’hôpital semblent avoir cessé de diminuer », a indiqué le porte-parole.

Trois facteurs peuvent expliquer cette hausse : de nombreuses personnes se font tester avant de partir en vacances – les tests ont augmenté de 50 % en une semaine –, il y a un relâchement dans les comportements de prévention et l’agent Delta, plus contagieux, domine désormais les autres variants du coronavirus.