Aucun lien entre le fait de vivre en kot et les résultats aux examens

Il n’y a aucun lien factuel entre le fait de vivre en kot et les résultats aux examens à l’université. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs de l’université de Gand (UGent) après avoir suivi pendant trois ans 1.653 étudiants de première année des universités de Gand et d’Anvers.

Il existe, dans la littérature académique, de nombreuses raisons théoriques pour lesquelles vivre en kot est une bonne idée pour ses résultats universitaires. Les déplacements feraient ainsi perdre du temps que l’on ne peut alors pas toujours utiliser pour étudier efficacement. Si un étudiant doit se lever tôt et perdre du sommeil à cause de cela, il peut s’attendre à être moins performant. «De plus, le fait d’aller vivre en kot entraîne généralement une meilleure intégration sociale», explique le chercheur Simon Amez (UGent).