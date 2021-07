Turquie: le discret procès des assassins de Jamal Khashoggi

Un an et quatre audiences après l’ouverture à Istanbul du procès des assassins présumés de Jamal Khashoggi, le banc des accusés est vide et semble condamné à le rester. Une cour pénale juge 26 hommes, tous saoudiens, par contumace, leur pays refusant de les livrer à la Turquie. Cette dernière les soupçonne d’avoir planifié ou exécuté l’assassinat du journaliste dans le consulat d’Arabie saoudite le 2 octobre 2018, ou d’en avoir détruit les preuves. Les principaux inculpés sont deux proches du prince héritier Mohammed ben Salmane : son ancien conseiller Saoud al-Qahtani et l’ancien numéro deux du Renseignement, le général Ahmed al-Assiri.