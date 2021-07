La Commission revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021-2022 (2)

L'économie belge devrait connaitre cette année une croissance de 5,4%, et de 3,7% en 2022, selon les prévisions économiques d'été de la Commission européenne, présentées mercredi par le commissaire à l'Économie Paolo Gentiloni. Il ressort de ces nouvelles prévisions que l'économie européenne dans son ensemble devrait rebondir plus rapidement que ce qui était attendu précédemment, après un regain d'activité marqué durant le premier trimestre.

Les prévisions restent fortement liées à l'évolution de la pandémie de coronavirus. La baisse des contaminations et les avancées des campagnes de vaccination ont permis une reprise qui a surtout profité récemment au secteur des services, note la Commission. La consommation privée connait déjà un rebond marqué.

"En date d'hier, plus de 62% des adultes dans l'UE avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 45% étaient pleinement vaccinés", a observé Paolo Gentiloni. Avec une récente accélération de la vaccination européenne, l'UE "a réduit l'écart avec d'autres économies avancées telles que les États-Unis et le Royaume-Uni". L'effort doit se poursuivre, a-t-il souligné, car on observe actuellement la propagation rapide du "variant delta", plus contagieux, "qui nous rappelle que nous ne sommes pas sortis" de la pandémie.