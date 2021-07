Le Team Belgium embarque pour Tokyo: direction les Jeux olympiques

Les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket, à peine rentrée de son championnat d’Europe à Valence où elle a terminé troisième, composera la majorité de ce groupe initial de dix-huit. Emma Meesseman, la Sportive belge de l’année 2020, figure parmi elles ainsi qu’Ann Wauters, autre légende du ballon orange belge. Les trois régatières en voile, dont Emma Plasschaert championne du monde de Laser Radial en 2018, le kayakiste de slalom et les deux rameurs en aviron Tim Brys et Niels Van Zanweghe, les accompagneront. Si les Cats rejoindront le grand camp de base du COIB à Mito pour peaufiner leur préparation, l’aviron et le kayak s’installeront à Itako, alors que la voile a choisi Enoshima, à côté du plan d’eau olympique comme site de séjour pendant toute la durée des Jeux. Au total, le Team Belgium se réparti sur six sites différents pendant ces Jeux.

Le samedi 10 juillet, cinq autres athlètes dont le taekwondoka Jaouad Achab et le coureur cycliste Remco Evenepoel partiront à leur tour.