Comment apaiser les yeux qui piquent en cas de conjonctivite

Coups de soleil, insolation ou encore mal des transports… Chaque année, l’été et les vacances reviennent avec leur lot de maux et petits bobos. Parmi eux, la conjonctivite, qui fait souffrir de nombreux yeux. « Il s’agit d’une inflammation très courante de la conjonctive, un tissu qui recouvre le blanc de l’œil et l’intérieur des paupières », précise Florence Maraite, ophtalmologue au CHU de Liège.

La conjonctivite se présente sous diverses facettes puisqu’elle peut être d’origine infectieuse, induite par une bactérie ou un virus, mais aussi d’origine allergique. « Les conjonctivites infectieuses sont généralement plus fréquentes durant les mois d’hiver, tandis qu’à cette période de l’année, nous sommes le plus souvent confrontés à la variante allergique de cette maladie car les allergènes tels que les pollens sont présents en plus grand nombre dans l’air », confie Florence Maraite.