Wimbledon: Elise Mertens se hisse dans le dernier carré du double féminin

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mercredi sur le gazon de Wimbledon.

La Belge, 8e mondiale en double, et la Taiwanaise, 5e mondiale en double, se sont imposées 6-1, 6-3 en quarts de finale face aux Serbes Aleksandra Krunic (WTA 57 en double) et Nina Stojanovic (WTA 55 en double). La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei, têtes de série N.3, affronteront pour une place en finale soit les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 13 en double) et Ena Shibahara (WTA 13 en double) soit les tchèques Marie Bouzkova (WTA 73 en double) et Lucie Hradecka (WTA 29 en double).