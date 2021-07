Avignon: un royaume à l’épreuve du temps et des secrets

Ils vivent tout là-bas, au fin fond de la taïga sibérienne, dans un petit royaume qu’ils ont construit de leurs mains, en harmonie avec la nature. C’est Philippe, le patriarche, qui a un jour décidé de quitter l’Europe où il ne supportait plus sa vie. Alors, il est parti loin de tout avec son épouse, Lisa, et ses trois fils. Au fil du temps, la famille s’est agrandie et a perdu certains de ses membres. Lisa est morte des suites d’une maladie qu’elle avait « apportée » d’Europe. Un des fils est mort lui aussi, après avoir perdu un œil dans une bagarre avec les voisins. On le surnommait Sioux et on raconte que son œil continue à veiller sur la petite communauté. Son frère Alexis a eu deux enfants tandis que Laurent et Zoé ont donné naissance à une ribambelle de blondinets.