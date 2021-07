Le loyer moyen? 739 euros

En 2018, le loyer moyen, à Bruxelles, s’élevait à 739 euros. Des chiffres récoltés par l’Observatoire des loyers sur un échantillon représentatif. Ils reflètent donc les montants réellement versés, cette année-là, par l’ensemble des locataires. Ils sont nettement inférieurs aux loyers moyens proposés à la location à ce moment-là. A titre indicatif, contacté par nos soins, Trevi a effectué un coup de sonde, ce lundi, auprès de ses agences bruxelloises. Verdict : les loyers demandés, pour un appartement deux chambres, sont en moyenne, selon les communes, entre 100 et 400 euros au-dessus des loyers réellement perçus voici trois ans.

Sur la période 2004-2018, les loyers réels ont augmenté de 20 %, sans tenir compte de l’indexation liée à l’indice santé. Des hausses surtout marquées, selon l’Observatoire des loyers, dans l’hypercentre urbain, les quartiers proches de Tour et Taxis et du Canal, ou des institutions européennes (Ville de Bruxelles, Etterbeek, Ixelles et Schaerbeek). Mais aussi autour de l’avenue Louise, ou à Berchem.