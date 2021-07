Bruxelles: le logement, terre de bataille entre le PS et le PTB

Le logement abordable, c’est l’un des enjeux cruciaux dans la capitale : en quinze ans, les loyers ont augmenté de 20 % (hors indexation), la part du loyer dans le revenu atteint 42 % à Bruxelles, plus encore chez les personnes précarisées.

C’est, aussi, la plus âpre rivalité entre le PS et le PTB, en rapprochement dans les sondages, en opposition frontale sur le terrain. Leur combat ? L’encadrement des loyers. Autour duquel la majorité régionale ne s’est pas accordée, préférant parler, dans son ordonnance, « de lutte contre les loyers abusifs ». Pas question, non plus, de rendre contraignante la grille des loyers (comme cela s’expérimente dans plusieurs pays européens), ni même de prévoir des sanctions, sinon par l’intervention d’un juge. Le prix des compromis d’une coalition au sein de laquelle Défi et l’Open VLD ne partagent pas la vision socialiste… Le réalisme, aussi, confirmé par le Conseil d’Etat.