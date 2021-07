Des amendes pour des jeunes qui ont fait circuler des photos après un accident mortel

Cinq jeunes qui, après un accident de la route mortel à Destelbergen, en juin 2019, avaient fait circuler sur les médias sociaux des photos d’une victime, âgée de 20 ans, ont été condamnés à des amendes de 2.000 euros chacun, dont une partie avec sursis. C’est ce qu’a décidé le tribunal correctionnel de Gand, mercredi.

La voiture, avec quatre occupants âgés de 19 et 20 ans, roulait en direction de Zele. Le conducteur, un homme de 19 ans originaire de Gand, avait perdu le contrôle du véhicule qui avait fini sa route contre un poteau d’éclairage. Un passager de 20 ans était mort sur le coup et un autre, de 19 ans, avait été grièvement blessé. Le conducteur et le dernier passager avaient, eux, été légèrement blessés.