Speranza Scappucci: «La saison prochaine sera riche et grandiose»

Speranza Scappucci: «une saison à la Mazzonis: un mix de chefs-d’œuvre très populaires et d’autres œuvres moins jouées». - Michel Tonneau

Une saison imaginée par feu Stefano Mazzonis : les saisons d’opéra se programment deux à trois ans à l’avance et Pace prendra la main à partir de 2023-2024, mais pourrait déjà faire de petites adaptations dès 2022. « C’est entièrement la programmation de Stefano Mazzonis », confirme Speranza Scappucci, cheffe et directrice musicale de l’ORW. « Tout était déjà en place depuis des années je pense (le seul changement consiste à deux reports de concerts prévus l’an dernier). C’est une saison à la Mazzonis, où il y a un mix de chefs-d’œuvre très populaires comme Rigoletto (mars), Don Giovanni (mai), avec des œuvres moins connues ou jamais jouées à Liège comme Mignon d’Ambroise Thomas (avril) ou le Mese Mariano d’Umberto Giordano (janvier-février). Il y a encore une prédominance des répertoires italiens et français mais il y a aussi Eugène Onéguine de Tchaïkovski que je dirigerai moi-même (en octobre, avec le baryton russe Vasily Ladyuk, le Onéguine du Bolchoï, NDLR).