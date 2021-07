Lior Refaelov: «J’ai aimé aider Bruges et l’Antwerp à grandir, je veux faire pareil à Anderlecht»

Dans sa quête de joueurs d’expérience pour encadrer son noyau juvénile, Anderlecht a opté pour Lior Refaelov. Une référence offensive du championnat belge depuis dix ans et ses passages à Bruges (2011-2018) et à l’Antwerp (2018-2021). Il l’a encore prouvé la saison dernière avec 14 buts et 12 passes décisives en 43 rencontres pour le « Great Old » au cours d’une saison où il a fêté ses 35 ans. Cela n’a pourtant pas convaincu assez rapidement le club anversois de lui offrir une prolongation de contrat. Des circonstances dont Anderlecht a légalement profité en prenant langue avec l’Israélien au mois de mars pour lui faire signer un contrat de deux ans fin avril. Juste avant le début des Playoffs 1 dont il a été privé. Un moment qui a fait jaser en Belgique. Pour la première fois depuis sa signature à Neerpede, Refaelov revient sur son choix pour Anderlecht mais également sur l’attentisme surprenant de l’Antwerp qui a réagi bien trop tardivement à ses yeux.