Athlétisme: cinq atouts belges à l’Euro espoir de Tallinn

Pas moins de 26 athlètes belges – 13 garçons et 13 filles – seront sur la brèche, de ce jeudi à dimanche, à l’Euro espoirs, réservé aux moins de 23 ans. Une grosse délégation d’où ressortent cinq athlètes : les trois futurs « olympiens » que sont Jonathan Sacoor (400 m), Eliott Crestan (800 m) et Michael Obasuyi (110 m haies), pour qui il s’agira d’une répétition générale idéale à quelques jours de leur départ pour Tokyo, et Thomas Carmoy (hauteur), le médaillé de bronze du dernier Euro indoor de Torun, et Rani Rosius (100 m), la nouvelle reine du sprint noir-jaune-rouge.

Eliott Crestan (22 ans – 800 m), record : 1.45.19