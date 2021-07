Anita Ekberg et Marcello Mastroianni dans la fontaine de Trevi. Scène culte du film de Fellini et du 7e art. - D.R.

Trois heures de « film sans histoire, sans intrigue », comme le dit Scorsese et pourtant trois heures magistrales, folles, fantasmées, désespérées, décadentes, sulfureuses, enivrantes pour réfléchir aux priorités de l’existence, au sens de la vie. Trois heures flamboyantes et désenchantées dans une réalité recréée pour une quête de soi dans Rome glamour la nuit, le jour, entre désir et désillusion.