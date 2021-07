USA: Amtrak investit 7,3 milliards dans ses équipements, dont des trains Siemens

La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a annoncé mercredi vouloir investir 7,3 milliards de dollars pour moderniser et entretenir ses équipements, en achetant notamment pour 3,4 milliards de trains à une filiale du groupe allemand Siemens.

Les nouveaux trains, dont certains seront alimentés par batteries, remplaceront des rames et locomotives qui sont pour certaines âgées de 50 ans, précise Amtrak dans un communiqué.

La compagnie ferroviaire, dont l'État fédéral est le seul actionnaire, affirme avoir commandé 83 trains au total avec une option pour 130 trains supplémentaires.

Siemens évoque pour sa part, dans un communiqué séparé, une commande de 73 trains avec une option pour 140 trains supplémentaires. Selon une source proche du dossier, la commande n'était pas complètement finalisée pour 10 d'entre eux.

Les premiers trains doivent être livrés en 2024.

Ils sont destinés à faire les trajets le long de la côte atlantique, depuis le Maine jusque la capitale Washington.

Avec une capacité plus importante et la possibilité de réduire le temps de trajet, Amtrak espère attirer 1,5 million de passagers supplémentaires par an.