Chaleur intense attendue au sud de l’Europe

Le mois de juin qui vient de s’achever a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord où des conditions extrêmes persistent encore. Juin est le deuxième mois le plus chaud en Europe. A l’échelle mondiale il se classe en quatrième position. C’est le bilan que vient de tirer Copernicus, le service européen de surveillance de l’atmosphère. En Belgique aussi, le mois fut très chaud à Uccle, indique l’IRM. « Les températures furent principalement élevées durant la deuxième décade (11-20 juin). En moyenne sur ces dix jours, les températures moyennes, minimales et maximales ont battu leurs records sur la période de référence 1991-2020 ». La moyenne mensuelle de la température minimale, « particulièrement remarquable », a atteint un record absolu depuis 1892. A Uccle, elle a été de 18,6ºC (normale : 16,7ºC) ; juin occupe ainsi la troisième place des mois de juin les plus chauds dans notre pays depuis le début des mesures