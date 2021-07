Covid: six événements tests indiquent que la culture ne participerait pas activement aux transmissions

Les lieux et événements culturels ne semblent pas être des vecteurs de contaminations au covid. C’est ce qui ressort des conclusions des six événements-tests organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une chose est sûre : la rentrée culturelle de septembre différera de celle de l’an dernier grâce notamment à la vaccination.

La culture se relève doucement d’une année et demie de contraintes sanitaires qui ont abouti à de longs mois de fermeture complète du secteur. Ce n’est que le 18 mai que les musées et sites historiques ont pu rouvrir leurs portes, tandis qu’à partir du 9 juin, un déconfinement culturel progressif s’est mis en marche permettant aux théâtres, cinémas et salles de concert d’accueillir leurs publics (avec une jauge limitée actuellement de maximum 200 personnes en intérieur et 400 à l’extérieur).