Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 termine dans le vert grâce à un rebond final

WDP (34,40) se distinguait en bondissant de 2,32 pc après une recommandation à l'achat. Aperam (45,85) et Aedifica (117,00) suivaient avec des gains de 1,80 et 0,95 pc, Elia (93,10) s'appréciant de 1,42 pc. AB InBev (59,78) valait 0,57 pc de plus que mardi, KBC (64,80) gagnant de justesse 0,12 pc tandis qu'Ageas (46,37) cédait 0,13 pc. arGEN-X (262,80) et Galapagos (56,71) abandonnaient 0,45 et 1,95 pc contrairement à Solvay (107,55) et UCB (89,00) qui étaient positives de 1,03 et 0,29 pc. Proximus (16,54) et Telenet (32,28) avaient viré de 0,33 et 0,44 pc à la hausse, rejoignant Orange Belgium (19,60) et bpost (10,41) qui gagnaient par ailleurs 0,82 et 0,48 pc. Colruyt (47,35) remontait de 0,66 pc, Ahold Delhaize (25,62) gagnant de son côté 1,69 pc.