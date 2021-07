Aux Pays-Bas, une attaque sanglante contre un journaliste fait craindre le pire pour l’Etat de droit

Mardi soir, alors qu’il sortait d’un studio d’enregistrement à Amsterdam, un journaliste vedette de la télévision néerlandaise a été la cible de tirs. Grièvement blessé à la tête, il se trouvait encore mercredi soir entre la vie et la mort. La nouvelle a provoqué une avalanche de réactions d’indignation en Europe et dans le monde, mais aussi et surtout aux Pays-Bas où certains y voient une énième attaque contre l’Etat de droit.

Il est 23 heures passées, mardi soir, lorsque, le visage fermé, devant les caméras de télévision, le Premier ministre, Mark Rutte, réagit à ce qu’il s’est passé quelques heures plus tôt dans le centre-ville d’Amsterdam. « L’attaque contre Peter R. De Vries est choquante et dépasse tout entendement », a-t-il déclaré, qualifiant la victime de « journaliste courageux » et condamnant une attaque contre le « journalisme libre, essentiel à notre démocratie et notre Etat de droit. » Plus tard, d’autres dirigeants comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et des organisations de défense de la liberté de la presse comme Reporters sans frontières, ont, à leur tour, exprimé leur stupéfaction.