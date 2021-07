Séparation Eglise-Etat: Ihsane Haouach clarifie ses propos avant une séance délicate à la Chambre

La commmissaire du gouvernement auprès de l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes a tenu à préciser sa pensée, alors que le Premier ministre est appelé à s’exprimer, tout comme Sarah Schlitz (Ecolo), au sujet de ses propos polémiques.

Par Bernard Demonty et Fanny Declercq

Je n’ai jamais voulu remettre en question le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat ni l’application de ce principe. Ce principe est un fondement de notre démocratie, au même titre que la liberté de conscience, l’égalité des citoyens devant la loi et la neutralité de l’Etat. » Ihsane Haouach, commissaire du gouvernement auprès de l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes, s’est exprimée sur Facebook ce mercredi soir, cinq jours après son interview au Soir.

Elle explique « qu’en aucune circonstance le religieux ne peut s’ingérer dans la gestion de l’Etat, ni prédominer sur le civil dans l’organisation de notre société. Chacune et chacun est libre d’avoir des convictions et de les exprimer, y compris dans l’espace public, à la condition de ne pas entraver la liberté d’autrui. »