Séparation Eglise-Etat: Ihsane Haouach s’exprime sur les réseaux sociaux

Après plusieurs jours de polémiques, la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes clarifie ses propos.

« Je souhaite revenir sur l’actualité de ces derniers jours. D’emblée je voudrais préciser que dans l’interview que j’ai accordée au journal Le Soir, je me suis exprimée à titre personnel, et non dans le cadre de ma mission ou en qualité de commissaire. Après avoir volontairement pris le temps de la réflexion, le moment est venu de m’exprimer, une dernière fois à ce propos, suite aux violentes attaques dont j’ai fait l’objet, notamment sur les réseaux sociaux.

Certains des propos tenus dans cette interview ont été mal-compris, mal-interprétés et, malheureusement, instrumentalisés par certains, ce que je regrette. J’ai assurément une part de responsabilité dans cette situation. Je ne suis pas une professionnelle de la communication. Ce n’est pas mon métier. Je réalise que j’ai probablement formulé de manière incomplète et maladroite certaines idées.