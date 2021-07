Zoé Grumberg, chercheuse spécialiste de la notion de génocide, revient sur l’origine du mot. Et souligne que chercheurs, victimes et politiques ne l’utilisent pas de la même manière.

Entretien

C’est en regardant comment le mot est né qu’on comprend sa charge symbolique, intrinsèquement liée à la Shoah. Mais, rappelle la chercheuse Zoé Grumberg, le terme a aussi été forgé par comparaison au génocide arménien.

Zoé Grumberg est docteure en histoire contemporaine et donne un cours sur la notion de génocide à Sciences Po Paris. Elle a participé à la Mission d’étude sur la recherche et l’enseignement des génocides et crimes de masse.