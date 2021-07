Les dix-huit premiers athlètes du Team Belgium s’envolent à destination de Tokyo pour les Jeux olympiques (photos)

Les douze Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket à peine rentrée de son championnat d’Europe à Valence où elle a terminé troisième, composera la majorité de ce groupe initial de dix-huit. Emma Meesseman la Sportive belge de l’année 2020 figure parmi elles ainsi qu’Ann Wauters, autre légende du ballon orange belge, qui mettra un terme à son exceptionnelle carrière à 40 ans à l’issue du tournoi. Les trois régatières en voile, Emma Plasschaert, championne du monde de Laser Radial en 2018, Isaura Maenhout et Anouk Maenhaut, le kayakiste de slalom Daniel De Coster, arrivé à l’aéroport avec ses deux kayaks sous les bras, et les deux rameurs en aviron Tim Brys et Niels Van Zanweghe, les accompagneront.