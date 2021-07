Pogacar: «Je m’en sors bien»

On ne pourra pas accabler Tadej Pogacar de bluffer, déjà à son âge, et d’avoir délibérément coincé, en tout cas légèrement, dans la fin de l’ascension sur l’accélération du jeune équipier de Wout van Aert, Jonas Vingegaard. Toujours est-il que le Slovène a accusé le coup avant de combler l’écart sur le Danois dans la descente. Un avertissement sans frais ? « Le Tour ne se termine qu’à Paris, je pense l’avoir répété plusieurs fois ces derniers jours », expliqua-t-il. « Je n’ai pas pu répondre à l’accélération de Jonas, il faisait très chaud, j’étais à fond et je pense que je m’en sors finalement plutôt bien. Car Vingegaard a mis le paquet, comme les Ineos qui, dans un premier temps, visaient je pense la victoire d’étape plutôt qu’un rapproché au classement. »