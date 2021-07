Tour de France: le chef d’œuvre tricolore de Wout van Aert

Malaucène avait l’accent belge bien avant que Wout van Aert n’y pénètre… une fois et puis deux, un peu plus tard pour y lever les bras. On n’y comptait plus les drapeaux tricolores hissés aussi haut que celui trempé de sueur et taché de sel du champion de Belgique. La première fois, au sommet du Mont-Chauve, ce fut le maillot arc-en-ciel de Julian Alaphilippe qui trancha dans la lumière blafarde d’un petit nuage de chaleur. Et la deuxième, donc, on confondit avec plaisir le dos parfaitement maîtrisé de Wout van Aert avec ce public belge déchaîné au passage de l’Anversois auteur de son plus bel exploit sur le Tour et sans doute même de sa carrière jusqu’ici parsemée de défis différents.