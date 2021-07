Eric Zemmour attaque son ancien éditeur pour rupture abusive

L’avocat d’Albin Michel, Me Christophe Bigot, a jugé « totalement injustifié d’évoquer une rupture unilatérale de contrat ».

Le journaliste et essayiste Eric Zemmour a attaqué en justice son ancien éditeur Albin Michel pour rupture abusive de contrat, a annoncé son avocat mercredi. « Il n’y a jamais eu d’accord entre Albin Michel et mon client pour rompre le contrat », a indiqué Me Arnaud de Senilhes dans un communiqué. Il ajoute qu’il a assigné l’éditeur « devant le tribunal judiciaire de Paris dès le 30 juin ».

Albin Michel, après avoir édité cinq ouvrages de l’éditorialiste de CNews, avait annoncé fin juin qu’il renonçait à faire paraître le suivant, parce que l’auteur souhaitait « devenir un homme politique » et « faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature » à l’élection présidentielle de 2022. Contacté par l’AFP, Eric Zemmour a simplement confirmé la procédure en cours et s’est refusé à tout autre commentaire.