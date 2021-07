Ouverture de la 53e Quinzaine des réalisateurs avec «Ouistreham»

Comment rendre compte, témoigner sans trahir l’autre et soi-même ? Jusqu’où aller pour nourrir son œuvre ? Peut-on mentir pour de bonnes intentions ? C’est ces interrogations-là que soulève l’écrivain, scénariste et réalisateur Emmanuel Carrère en adaptant librement l’essai de la journaliste Florence Aubenas qui, pour parler de la crise, a voulu la comprendre de l’intérieur en s’inscrivant à Pôle emploi sans révéler qu’elle était journaliste et en acceptant un poste comme agent de propreté dans des entreprises. Son livre Le quai d’Ouistreham, paru en 2010, a reçu le Prix Joseph Kessel et le prix Livre et droits de l’homme 2010, le Globe de cristal 2011.