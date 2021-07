Wimbledon: ce n’est qu’un au revoir Roger?

Il était 18h13, en ce mercredi de quarts de finale messieurs à Wimbledon, lorsqu’un géant a quitté le Central via une sortie inhabituelle pour lui : la petite porte… Mais était-ce bien Roger Federer ? Car on n’avait jamais vu le Suisse si… maladroit, hors timing, sur son gazon sacré. Hubert Hurcasz, qui voue une admiration sans limite au Balois, avait bien enfilé son plus beau costume tennistique, mais ça n’explique pas la prestation fantomatique du Suisse. Même à un mois de ses 40 ans, et surtout après la progression constante qu’il l’avait ravi ces derniers jours.

6-3, 7-6, 6-0 pour Hubert Hurkacz, et non en faveur de Roger Federer : vous lisez bien ! Jamais le Suisse n’avait encaissé un 0-6 à Wimbledon, ça veut tout dire du non-show de la légende qui avait curieusement laissé son énorme talent au vestiaire. Des coups droits qui fusent dans tous les sens, sauf dans la bonne direction, des revers à une main qui tremblent, des volées prises dans le filet, une balle mal jugée, une glissade sur une volée facile : Federer était méconnaissable. « Pour une fois que le Central retrouve une jauge à 100 %, ce n’est pas vraiment l’image que je voulais donner », avouait Federer, la mine logiquement basse, lors d’une analyse d’après-(non)match sans concession. « Je me rends compte qu’il me manque encore pas mal d’aspects dans mon jeu contre les tout meilleurs, dans les grands tours. Je l’avais déjà constaté contre Felix (NDLR Auger-Aliassime) à Halle, et ce fut encore le cas, ici, contre Hurkacz.