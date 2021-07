Le Sporting Charleroi de 0-3 à 3-3contre Amiens en amical

Pour cette 3e rencontre de préparation, le Sporting de Charleroi a vécu un début de soirée compliquée face à Amiens, pensionnaire de Ligue 2. C’est toutefois très consciemment qu’Edward Still avait mis ses joueurs dans la difficulté, ce mercredi soir, alors qu’ils s’étaient déjà entraînés en matinée. Avec pour résultat, un sévère 0-3 au marquoir à la mi-temps qui confirmait que lorsque les rouages du 3-5-2 et du « football total » ne sont pas parfaitement maîtrisés par ses joueurs, les erreurs se payeront cher sur le plan défensif puisque les joueurs sont régulièrement amenés à se retrouver en duel « homme contre homme ». « Ce match était dans la continuité de celui de vendredi (NDLR, contre Maccabi Haifa) avec la même idée d’aller jusqu’au bout des choses dans le pressing. C’était d’ailleurs le dernier match avec ce pressing aussi intensif, partout sur le terrain. On a vu que deux buts encaissés viennent directement de ça. C’était un choix conscient de mettre les joueurs en difficultés.