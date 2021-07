«Damsinho» avait fait sauter le verrou anglais

Même si son but n’aura pas permis à sa nation d’aller au bout, la révélation de l’Euro Mikkel Damsgaard a réalisé un petit exploit en envoyant son splendide coup franc au fond des filets de Pickford.

480 minutes. Telle aura été la durée de l’incroyable invincibilité de Jordan Pikford et de la défense anglaise dans cet Euro 2020. Suffisant pour battre de justesse le record anglais d’invincibilité de Gordon Banks (721 minutes contre… 720 en 1966), mais pas celui d’Edwin van der Sar, qui avait enchaîné 541 minutes sans encaisser dans cette compétition. Qu’importe. L’essentiel était ailleurs ce mercredi, à savoir conduire les Three Lions vers leur première finale d’un championnat d’Europe pour les uns, et rééditer l’exploit de 1992 pour les autres.