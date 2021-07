Loyers à Bruxelles: responsabiliser bailleurs et locataires

Maniés ensemble, la carotte et le bâton ont parfois du bon. Même si on laissera quelques années passer pour vérifier si cette « régulation suggérée » porte ses fruits.

Bien sûr, Bruxelles n’est pas (encore) Paris ou Londres, où le mètre carré se monnaie à prix d’or et où le cagibi des beaux quartiers se loue pour la valeur d’une belle maison de fond de province. Mais…

Mais… Regardons chez nous. Dans notre capitale également, la pression locative devient difficilement tenable. Une hausse du loyer moyen de 20 % en quinze ans… en plus de l’inflation, ce n’est pas rien. Pas plus que n’est futile cette étude qui montre que plus de 40 % des revenus des Bruxellois, en moyenne toujours, sont aujourd’hui avalés par les charges locatives. Ces chiffres sont lourds. Si d’aucuns devaient en douter, Bruxelles a aussi un vrai problème avec sa courbe des prix des loyers.