Le populisme de droite se nourrit de la «crise mondiale de la solitude»

La solitude est-elle en passe de devenir le mal du XXIe siècle au niveau social ? L’économiste britannique Noreena Hertz fait la distinction entre solitude positive et négative. Elle a étudié les conséquences de la pandémie et identifié les trois groupes les plus touchés.

entretien

Nous ne savons que trop bien combien la pandémie et ses confinements successifs nous ont isolés, au moins temporairement. Qu’en est-il du sentiment individuel qui existait déjà auparavant au niveau social ? C’est à cette question que l’économiste londonienne Noreena Hertz consacre actuellement ses recherches, notamment dans son livre intitulé The lonely century : coming together in a world that’s pulling apart paru chez Harper Collins.

Vous écrivez que même avant la crise du coronavirus, une grande partie de la population mondiale souffrait déjà de solitude, tendance que le virus est venu renforcer. Qu’entendez-vous exactement par « crise mondiale de la solitude » ?