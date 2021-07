Cibler les mesures d'emploi auprès des plus vulnérables (Conseil supérieur de l'emploi)

Les mesures de soutien des autorités ont permis de limiter les pertes d'emploi en 2020, ressort-il du rapport du Conseil supérieur de l'emploi publié jeudi. En termes nets, l'emploi intérieur ne s'est contracté que de 800 personnes, se réjouit le Conseil, rappelant tout de même que l'économie belge enregistrait auparavant des créations d'emploi d'environ 70.000 par an. La crise a cependant touché certains groupes plus fortement et plus rapidement.